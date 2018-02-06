CHICAGO (CBS) — Snowfall totals for the past 24 hours, according to the National Weather Service (latest readings at 7 a.m.)
NORTHERN ILLINOIS SNOW LOCATION (COUNTY): FALL(INCHES) STREATOR 1WSW (LA SALLE)......................6.4 STREATOR 4ENE (LA SALLE)......................5.8 WATSEKA (IROQUOIS)............................5.8 ASHKUM 5.6E (IROQUOIS)........................5.5 HERSCHER 3E (KANKAKEE)........................5.2 DWIGHT (LIVINGSTON)...........................5.0 MARSEILLES (LA SALLE).........................5.0 CHATSWORTH (LIVINGSTON).......................4.8 GENOA (DE KALB)...............................4.7 ST ANNE (KANKAKEE)............................4.5 KANKAKEE 4WNW (KANKAKEE)......................4.3 WATSEKA 6.9WNW (IROQUOIS).....................4.0 OTTAWA 1NW (LA SALLE).........................4.0 JOLIET LOCK/DAM (WILL)........................4.0 PAW PAW (LEE).................................4.0 PAXTON (FORD).................................4.0 WILMINGTON 3SE (WILL).........................3.8 OTTAWA 2N (LA SALLE)..........................3.6 AURORA (KANE).................................3.5 FAIRBURY (LIVINGSTON).........................3.5 BONFIELD 4WSW (KANKAKEE)......................3.5 OTTAWA (LA SALLE).............................3.5 MENDOTA (LA SALLE)............................3.4 COAL CITY 4NNW (GRUNDY).......................3.3 CARBON HILL 3.1N (GRUNDY).....................3.3 PERU 1ENE (LA SALLE)..........................3.3 MORRIS 6ESE (GRUNDY)..........................3.2 DIXON 3NNW (LEE)..............................3.2 YORKVILLE 2SE (KENDALL).......................3.2 BELVIDERE (BOONE).............................3.0 ELBURN (KANE).................................3.0 SOMONAUK 2NE (DE KALB)........................3.0 AURORA 4SE (DU PAGE)..........................3.0 GENEVA 4WSW (KANE)............................3.0 ELBURN (KANE).................................3.0 NEW LENOX 2SE (WILL)..........................3.0 NEW LENOX 3E (WILL)...........................3.0 KANKAKEE (KANKAKEE)...........................3.0 MORRIS (GRUNDY)...............................3.0 ROCHELLE (OGLE)...............................3.0 SUGAR GROVE 1NE (KANE)........................2.9 PEOTONE (WILL)................................2.9 STEWARD (LEE).................................2.9 OAK PARK 2S (COOK)............................2.8 PALOS PARK 1SW (COOK).........................2.8 CARY (MCHENRY)................................2.8 ROMEOVILLE (WILL).............................2.8 WORTH (COOK)..................................2.7 CHICAGO RIDGE (COOK)..........................2.6 JOLIET 2N (WILL)..............................2.6 DE KALB (DE KALB).............................2.5 OAK LAWN (COOK)...............................2.5 PALATINE 1NNE (COOK)..........................2.5 NORTH AURORA 2NE (KANE).......................2.5 ALGONQUIN 1N (MCHENRY)........................2.5 MIDWAY COOP (COOK)............................2.5 WESTMONT (DU PAGE)............................2.5 BATAVIA (KANE)................................2.4 ELK GROVE VILLAGE 1ESE (COOK).................2.4 CORTLAND (DE KALB)............................2.4 DOWNERS GROVE 0.4NNE (DU PAGE)................2.4 ELGIN 2W (KANE)...............................2.4 ASHTON (LEE)..................................2.4 LAKE ZURICH (LAKE)............................2.4 ROCKFORD (WINNEBAGO)..........................2.4 LISLE MORTON ARB (DU PAGE)....................2.4 ST. CHARLES 6NW (KANE)........................2.3 MUNDELEIN (LAKE)..............................2.3 ELK GROVE VILLAGE 2WSW (COOK).................2.2 BATAVIA 1WNW (KANE)...........................2.2 RIVERWOODS (LAKE).............................2.2 HIGHWOOD 1S (LAKE)............................2.2 OHARE (COOK)..................................2.2 CRYSTAL LAKE 1WSW (MCHENRY)...................2.1 LINCOLNWOOD 2E (COOK).........................2.1 ROSCOE 2ESE (WINNEBAGO).......................2.1 ROSCOE 2SE (WINNEBAGO)........................2.1 BOTANIC GARDENS (COOK)........................2.0 ELGIN (KANE)..................................2.0 HARVARD (MCHENRY).............................2.0 CHICAGO 6ESE (COOK)...........................2.0 LA GRANGE PARK 1SSW (COOK)....................2.0 CAROL STREAM (DU PAGE)........................2.0 LAKE VILLA 1SSW (LAKE)........................2.0 MUNDELEIN 2WNW (LAKE).........................2.0 WONDER LAKE 1WNW (MCHENRY)....................2.0 MCHENRY (MCHENRY).............................2.0 PARK FOREST (COOK)............................2.0 HOFFMAN ESTATES 5W (COOK).....................1.9 PARK RIDGE 1WNW (COOK)........................1.9 HARWOOD HEIGHTS (COOK)........................1.9 CAPRON (BOONE)................................1.8 NORTHWEST INDIANA SNOW LOCATION (COUNTY): FALL(INCHES) MOROCCO (NEWTON)..............................6.0 REMINGTON (JASPER)............................5.8 WHEATFIELD 3S (JASPER)........................4.7 (W9OPR)WHEATFIELD 1ENE (JASPER)...............3.5 LAKES OF THE FOUR SEASONS 2NNE (PORTER).......3.2 VALPARAISO 6SSW (PORTER)......................3.0 (KB9F)VALPARAISO 4S (PORTER)..................3.0 HEBRON 4NE (PORTER)...........................3.0 PORTAGE 3E (PORTER)...........................3.0 PORTER 1S (PORTER)............................2.9 DYER 1WNW (LAKE)..............................2.8 VALPARAISO 4SW (PORTER).......................2.8 VALPARAISO 6WSW (PORTER)......................2.8 CROWN POINT (LAKE)............................2.5 GARY 5ENE (LAKE)..............................2.4