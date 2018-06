CHICAGO (CBS) — It has been a wet start to summer for the Chicago area, with several rounds of rain moving through over the past two days, bringing several inches of rain.

Some areas reported 4 inches or more over the first two days of summer.

Here are the rain totals for northern Illinois and northwest Indiana from the storms over the past two days, according to the National Weather Service:

ILLINOIS 2-Day rainfall Location (County): Amt(inches) reports Monee (Will).................................5.68 (2) Burr Ridge 2SW (Du Page).....................4.51 (2) Minooka (Grundy).............................4.42 (2) Park Forest 1NNE (Cook)......................4.14 (2) Oak Lawn (Cook)..............................4.13 (2) Oak Lawn 2SE (Cook)..........................4.09 (2) Manhattan 5ENE (Will)........................4.08 (2) Manhattan (Will)..............................4.0 (2) Yorkville 2SE (Kendall)......................3.99 (2) Bourbonnais (Kankakee).......................3.98 (2) Chicago 6NNE (Cook)..........................3.93 (2) Dixon 3NNW (Lee).............................3.88 (2) Midlothian 1SE (Cook)........................3.88 (2) Midlothian (Cook)............................3.88 (2) Willow Springs (Cook)........................3.79 (2) Lisbon 4NE (Kendall).........................3.78 (2) Pontiac 1SE (Livingston).....................3.76 (2) Joliet 3WNW (Will)............................3.7 (2) Aurora (Kane)................................3.69 (2) Darien (Du Page).............................3.68 (2) Rockford 6S (Winnebago)......................3.61 (2) Dixon (Lee)...................................3.6 (2) Pontiac (Livingston).........................3.59 (2) Chicago 6ESE (Cook)..........................3.54 (2) Homewood (Cook)..............................3.43 (2) Peotone (Will)...............................3.42 (2) Flossmoor (Cook).............................3.41 (2) Somonauk (De Kalb)...........................3.32 (2) New Lenox 3E (Will)...........................3.3 (2) Elwood 5NE (Will)............................3.27 (2) Lombard 1NNW (Du Page).......................3.23 (2) Oak Lawn 2WNW (Cook).........................3.23 (2) Elmhurst (Du Page)............................3.2 (2) Chicago 5NE (Cook)...........................3.17 (2) Manhattan 2SE (Will).........................3.14 (2) Roselle 1ESE (Du Page).......................3.13 (2) Midway Coop (Cook)...........................3.11 (2) Flossmoor 1ESE (Cook)........................3.06 (2) Park Ridge (Cook).............................3.0 (2) Naperville 4SSW (Will).......................2.99 (2) Crete 3SSW (Will)............................2.99 (2) Plainfield 5SW (Kendall).....................2.98 (2) Oswego 5SSE (Kendall)........................2.98 (2) Joliet 2n (Will).............................2.97 (2) Lemont (Cook)................................2.96 (2) Ravenswood Manor (Cook)......................2.94 (2) Manhattan 1ESE (Will)........................2.93 (2) Joliet (Will).................................2.9 (2) Countryside 1ENE (Cook).......................2.9 (2) Sterling 4NE (Lee)...........................2.87 (2) Chicago Ridge (Cook).........................2.87 (2) Herscher 3E (Kankakee).......................2.84 (2) Morris (Grundy)..............................2.84 (2) Villa Park 1NW (Du Page).....................2.83 (2) Bridgeview 1NNW (Cook).......................2.82 (2) Chatsworth (Livingston).......................2.8 (2) Lincolnwood 2E (Cook)........................2.79 (2) Palos Park 1SW (Cook)........................2.79 (2) Rogers Park 2SW (Cook).......................2.79 (2) Park Ridge 1WNW (Cook).......................2.78 (2) Joliet Lock/dam (Will).......................2.75 (2) Amboy (Lee)...................................2.7 (2) New Lenox 2SE (Will).........................2.69 (2) Morris 2N (Grundy)...........................2.68 (2) Midway (Cook)................................2.67 (2) Oak Park 1NNE (Cook).........................2.65 (2) Channahon 2SSE (Will)........................2.63 (2) Beecher 3ENE (Will)..........................2.61 (2) Plainfield 3ESE (Will)........................2.6 (2) Oak Park 1SW (Cook)...........................2.6 (2) Oak Park 2S (Cook)...........................2.59 (2) Streator 1WSW (La Salle).....................2.58 (2) Hoffman Estates 5W (Cook)....................2.57 (2) Morris (Grundy)..............................2.55 (2) Crete 3E (Will)..............................2.55 (2) Montgomery 1SSE (Kendall)....................2.55 (2) Aurora (Kane)................................2.55 (2) Lockport 1SE (Will)..........................2.54 (2) Schaumburg 2E (Cook).........................2.53 (2) Kankakee (Kankakee)..........................2.51 (2) Downers Grove 0.4NNE (Du Page)...............2.51 (2) West Chicago (Du Page).......................2.48 (3) Romeoville (Will)............................2.48 (2) Palatine 1E (Cook)...........................2.46 (2) Rockford (Winnebago).........................2.42 (2) Plainfield 2SSE (Will).......................2.39 (2) Lansing (Cook)...............................2.38 (2) Sugar Grove 1NE (Kane).......................2.37 (2) Elk Grove Village 2WSW (Cook)................2.37 (2) Elmhurst 2SE (Du Page).......................2.36 (2) Geneva 4WSW (Kane)...........................2.35 (2) Elmhurst 1ESE (Du Page)......................2.34 (2) Naperville 1NW (Du Page).....................2.33 (2) La Grange Park 1SSW (Cook)...................2.33 (2) Somonauk 2NE (De Kalb).......................2.32 (2) Elk Grove Village 1ESE (Cook)................2.32 (2) Westmont (Du Page)...........................2.31 (2) Aurora 4SE (Du Page).........................2.31 (2) Manteno 2NW (Kankakee)........................2.3 (2) Westmont 1SSW (Du Page)......................2.29 (2) Naperville 2SE (Du Page).....................2.28 (2) North Aurora 2NE (Kane)......................2.28 (2) Streamwood 1W (Cook).........................2.26 (2) St. Charles (Kane)...........................2.25 (2) Arlington Heights 1SW (Cook).................2.25 (2) Streator (Livingston)........................2.22 (2) Glen Ellyn 1WSW (Du Page)....................2.22 (2) Batavia 1WSW (Kane)..........................2.21 (2) Naperville 2ESE (Du Page)....................2.21 (2) Seneca 2SSW (La Salle)........................2.2 (2) Sugar Grove 1ENE (Kane)......................2.18 (2) Ashton (Lee).................................2.17 (2) Palatine 1NNE (Cook).........................2.17 (2) Arlington Heights 3SSW (Cook)................2.17 (2) Lisle Morton Arb (Du Page)...................2.15 (2) Coal City 3N (Grundy)........................2.15 (2) Carbon Hill 3.1N (Grundy)....................2.14 (2) Coal City 4NNW (Grundy)......................2.14 (2) Naperville 3SE (Du Page).....................2.13 (2) Beecher 3SSE (Will)..........................2.11 (2) Worth (Cook).................................2.09 (2) Seneca 1NNE (La Salle).......................2.08 (2) Naperville 2ESE (Du Page)....................2.07 (2) Ohare (Cook).................................2.06 (2) Botanic Gardens (Cook).......................2.06 (2) Morris 2SSE (Grundy).........................2.04 (2) Elburn (Kane)................................2.03 (2) Glencoe (Cook)...............................2.03 (2) Batavia 2WNW (Kane)...........................2.0 (2) Mazon 0.5ENE (Grundy).........................2.0 (2) Kankakee (Kankakee)...........................2.0 (2) Bannockburn (Lake)...........................1.99 (2) Geneva 1SSW (Kane)...........................1.99 (2) Lake Zurich 1N (Lake)........................1.98 (2) Plainfield (Will)............................1.97 (2) Batavia 1WNW (Kane)..........................1.97 (2) Momence 6SSW (Kankakee)......................1.92 (2) Rochelle (Ogle)...............................1.9 (2) Elgin 1S (Kane)..............................1.89 (2) Elgin (Kane).................................1.89 (2) Winnetka 1ESE (Cook).........................1.88 (2) Lake Zurich (Lake)...........................1.88 (2) Elburn (Kane)................................1.87 (2) Momence (Kankakee)...........................1.86 (2) Dwight (Livingston)..........................1.86 (2) Buckley (Iroquois)...........................1.83 (2) Kingston 2WNW (De Kalb)......................1.81 (2) Lansing (Cook)...............................1.79 (2) Cicero 2SSW (Cook)...........................1.77 (2) St Anne (Kankakee)...........................1.76 (2) Dwight 4NNW (Grundy).........................1.76 (2) Buffalo Grove 2N (Lake)......................1.75 (2) Waukegan (Lake)..............................1.74 (2) Cary (McHenry)...............................1.74 (2) Waukegan 2N (Lake)...........................1.74 (2) Elgin (Kane).................................1.73 (2) Barrington (Lake)............................1.73 (2) Lincolnshire 1N (Lake).......................1.72 (2) Wheaton 2NNE (Du Page).......................1.72 (2) Long Grove 1NNE (Lake).......................1.71 (2) Paw Paw (Lee).................................1.7 (2) Morris 6ESE (Grundy)..........................1.7 (2) Mendota (La Salle)...........................1.68 (2) Elgin 2W (Kane)..............................1.67 (2) Wheeling (Cook)..............................1.66 (2) Elgin 8WSW (Kane)............................1.66 (2) Batavia (Kane)...............................1.64 (2) Wilmington 3SE (Will)........................1.63 (2) Alsip (Cook).................................1.63 (2) Oregon (Ogle).................................1.6 (2) Riverwoods (Lake)............................1.59 (2) Highwood 1S (Lake)...........................1.58 (2) Sheridan 3SSE (La Salle).....................1.57 (2) Zion (Lake)..................................1.56 (2) Earlville 5NNE (De Kalb).....................1.56 (2) Winthrop Harbor (Lake).......................1.54 (2) Rockford 1NW (Winnebago).....................1.51 (2) Algonquin 1N (McHenry).......................1.51 (2) Marseilles (La Salle).........................1.5 (2) St. Charles 6NW (Kane)........................1.5 (2) Rochelle (Ogle)..............................1.49 (2) Lake in the Hills 2.5W (McHenry).............1.49 (2) Steward (Lee)................................1.48 (2) Mundelein (Lake).............................1.45 (2) Mundelein 2WNW (Lake)........................1.43 (2) Lake Bluff 1W (Lake).........................1.41 (2) Earlville 3S (La Salle).......................1.4 (2) Cropsey 1NE (Livingston).....................1.38 (2) Mendota (La Salle)...........................1.37 (2) Winthrop Harbor 1SSW (Lake)..................1.37 (2) Streator 4ENE (La Salle).....................1.34 (2) McHenry (McHenry)............................1.33 (2) Libertyville 2ESE (Lake).....................1.32 (2) Park Forest (Cook)............................1.3 (2) Mundelein (Lake)..............................1.3 (2) Genoa (De Kalb)...............................1.3 (2) Chebanse (Kankakee)..........................1.29 (2) Gibson 2SW (Ford)............................1.29 (2) Paxton (Ford)................................1.29 (2) De Kalb 1SW (De Kalb)........................1.29 (2) Crystal Lake 1WSW (McHenry)..................1.28 (2) Rockford 2ENE (Winnebago)....................1.26 (2) La Salle (La Salle)..........................1.25 (2) De Kalb (De Kalb)............................1.24 (2) Belvidere (Boone)............................1.23 (2) Gibson 3WNW (Ford)...........................1.21 (2) Crystal Lake (McHenry).......................1.19 (2) Rockford 3NE (Winnebago).....................1.18 (2) Gurnee 2W (Lake).............................1.18 (2) Byron 3N (Ogle)..............................1.14 (2) Bull Valley 2WNW (McHenry)...................1.14 (2) Lakemoor 2SE (Lake)..........................1.13 (2) Peru (La Salle)..............................1.08 (2) North Utica 6N (La Salle)....................1.07 (2) Cortland (De Kalb)...........................1.07 (2) Ashkum 5.6E (Iroquois).......................1.03 (2) Gibson 6NE (Ford)............................1.03 (2) Watseka (Iroquois)...........................1.02 (2) Woodstock 4SW (McHenry).......................1.0 (2) Watseka 6.9WNW (Iroquois).....................1.0 (2) Dekalb (De Kalb).............................0.99 (2) Roscoe 2se (Winnebago)........................0.9 (2) Roscoe 2ESE (Winnebago).......................0.9 (2) Capron (Boone)...............................0.86 (2) Wonder Lake 1WNW (McHenry)...................0.85 (2) Peru 1ENE (La Salle).........................0.83 (2) Ottawa (La Salle).............................0.8 (2) Fox Lake 2SE (Lake)...........................0.8 (2) Paxton (Ford)................................0.75 (2) Woodstock 5nw (McHenry)......................0.71 (2) Hebron (McHenry).............................0.66 (2) Ottawa 2N (La Salle).........................0.59 (2) Romeoville (Will)............................0.47 (2) INDIANA 2-Day rainfall Location (County): Amt(inches) reports Dyer 1WNW (Lake).............................2.55 (2) (w9opr)Wheatfield 1ENE (Jasper)..............2.48 (2) (kb9f)Valparaiso 4S (Porter).................2.29 (2) Lake Village 2W (Newton).....................2.26 (2) Lake Village (Newton)........................2.14 (2) (w9mal)Merrillville 2NNW (Lake)..............2.13 (2) Valparaiso 6WSW (Porter)......................2.0 (2) Hobart 1NNW (Lake)...........................1.96 (2) Rensselaer (Jasper)..........................1.86 (2) De Motte 6S (Jasper).........................1.85 (2) Rensselaer 2SSW (Jasper).....................1.79 (2) Hammond 1SSW (Lake)..........................1.75 (2) Valparaiso 7WSW (Porter).....................1.72 (2) Griffith 1N (Lake)...........................1.72 (2) Chesterton 4E (Porter)........................1.7 (2) Rensselaer 10NNE (Jasper).....................1.7 (2) Valparaiso 4SW (Porter)......................1.66 (2) Wheatfield 3S (Jasper).......................1.62 (2) Hebron 1NE (Porter)..........................1.61 (2) Fair Oaks 6SW (Newton).......................1.57 (2) Crown Point 2WSW (Lake)......................1.57 (2) Valparaiso 2N (Porter).......................1.55 (2) Hebron 1NW (Porter)..........................1.54 (2) Wheatfield 5W (Jasper).......................1.48 (2) Rensselaer 5NW (Jasper)......................1.46 (2) Hebron 4NE (Porter)..........................1.42 (2) Mount Ayr 2NNE (Newton)......................1.41 (2) Kentland 2SSE (Newton)........................1.4 (2) Valparaiso (Porter)..........................1.39 (2) Valparaiso 1SE (Porter)......................1.39 (2) Crown Point 1N (Lake)........................1.36 (2) Crown Point (Lake)...........................1.36 (2) Valparaiso 6SSW (Porter).....................1.33 (2) De Motte 1NNW (Jasper).......................1.28 (2) De Motte 4SW (Jasper)........................1.26 (2) Valparaiso 2WSW (Porter).....................1.18 (2) Winfield 1NE (Lake)..........................1.13 (2) Portage 1ESE (Porter)........................1.12 (2) Portage 3E (Porter)..........................1.11 (2) Valparaiso 2WNW (Porter).....................1.03 (2) Morocco (Newton)..............................0.8 (2) Gary 5ENE (Lake).............................0.75 (2) Porter 1S (Porter)...........................0.74 (2) Remington (Jasper)...........................0.43 (2)