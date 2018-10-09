CHICAGO (CBS) — No one wants to get one: A red light ticket, complete with video proof.
Despite a tarnished past, Chicago’s red light camera system spurted out more than 530,000 tickets in a year. So where are you most likely to get one in Chicago?
Many drivers headed to Midway Airport are likely to encounter the No. 1 red light camera is Chicago, near the intersection of Cicero and the Stevenson Expressway. It tallied nearly 21,000 violations in the past 12 months.
CBS Chicago looked at the city database, examining tickets from September, 2017 through August, 2018.
The intersection of Belmont and Lake Shore Drive, ranks No. 2 with just over 19,000 tickets in 12 months.
Those two intersections have held those rankings since 2012, according to a city inspector general audit.
But watch out for No. 7 on the list.
It’s Lake Street and Upper Wacker Drive along the Chicago River, a busy route for folks headed from the west into the Loop.
Drivers have been hit with about 13,000 red light tickets there in just six months as this camera is new this year.
The six busiest days for a single camera city-wide were all at Lake and Wacker, including 143 violations on May 27 alone.
If this trend continues, that intersection could get the distinction of recording the most violations anywhere in the city.
Here is a list of 153 red light intersections and total violations from Sept. 1, 2017 through Aug. 31, 2018:
|Intersection
|Violations
|CICERO AND I-55
|20907
|LAKE SHORE DR AND BELMONT
|19297
|LAFAYETTE AND 87TH
|15413
|VAN BUREN AND WESTERN
|14389
|STATE AND 79TH
|13660
|STONY ISLAND AND 76TH
|12979
|LAKE AND UPPER WACKER
|12742
|CALIFORNIA AND DIVERSEY
|10272
|ARCHER AND CICERO
|10126
|WENTWORTH AND GARFIELD
|10024
|99TH AND HALSTED
|9850
|CORTLAND AND ASHLAND
|9747
|HOLLYWOOD AND SHERIDAN
|9517
|75TH AND STATE
|9119
|ROOSEVELT AND HALSTED
|8910
|87TH AND VINCENNES
|7964
|STONY ISLAND AND 67TH
|6476
|63RD AND STATE
|6385
|CANAL AND ROOSEVELT
|6365
|ASHLAND AND FULLERTON
|6320
|LAWRENCE AND CICERO
|6141
|OGDEN AND KOSTNER
|5939
|BELMONT AND KEDZIE
|5684
|LARAMIE AND MADISON
|4935
|HAMLIN AND MADISON
|4825
|COLUMBUS AND ILLINOIS
|4597
|111TH AND HALSTED
|4512
|MICHIGAN AND ONTARIO
|4425
|BROADWAY/SHERIDAN & DEVON
|4243
|CICERO AND WASHINGTON
|4181
|ASHLAND AND 95TH
|4110
|WESTERN AND FOSTER
|4040
|ASHLAND AND DIVISION
|4018
|CHICAGO AND CLARK
|4004
|119TH AND HALSTED
|3998
|PETERSON AND WESTERN
|3955
|KOSTNER AND NORTH
|3878
|31ST ST AND KING DRIVE
|3790
|DIVISION AND DAMEN
|3785
|HALSTED AND DIVISION
|3768
|55TH AND WESTERN
|3710
|CERMAK AND PULASKI
|3645
|SACRAMENTO AND CHICAGO
|3585
|CICERO AND ADDISON
|3472
|ROOSEVELT AND PULASKI
|3430
|HALSTED AND NORTH
|3314
|MICHIGAN AND JACKSON
|3311
|SACRAMENTO AND LAKE
|3275
|WESTERN AND FULLERTON
|3240
|ELSTON AND ADDISON
|3231
|ROOSEVELT AND KOSTNER
|3166
|CICERO AND HARRISON
|3158
|WESTERN AND MARQUETTE
|3085
|ELSTON AND LAWRENCE
|3056
|IRVING PARK AND CALIFORNIA
|3001
|ASHLAND AND 87TH
|2987
|PULASKI AND FOSTER
|2977
|CENTRAL AND LAKE
|2976
|ASHLAND AND MADISON
|2952
|FOSTER AND NAGLE
|2898
|DAMEN AND DIVERSEY
|2892
|HOMAN/KIMBALL AND NORTH
|2870
|ASHLAND AND LAWRENCE
|2848
|DAMEN AND ELSTON
|2829
|PULASKI AND IRVING PARK
|2827
|HAMLIN AND LAKE
|2813
|CICERO AND 47TH
|2797
|FULLERTON/NARRAGANSETT
|2779
|CLARK AND IRVING PARK
|2770
|DAMEN AND 63RD
|2761
|IRVING PARK AND KILPATRICK
|2759
|MONTROSE AND WESTERN
|2732
|CICERO AND NORTH
|2705
|CICERO AND CHICAGO
|2595
|HALSTED AND MADISON
|2586
|71ST AND ASHLAND
|2572
|4700 WESTERN
|2562
|CENTRAL AND CHICAGO
|2538
|KEDZIE AND ARMITAGE
|2501
|WESTERN AND ADDISON
|2492
|PULASKI AND 63RD
|2461
|KEDZIE AND 31ST
|2450
|KEDZIE AND 47TH
|2392
|LASALLE AND KINZIE
|2381
|HALSTED AND 95TH
|2363
|LAWRENCE AND WESTERN
|2338
|PULASKI AND ARMITAGE
|2337
|DIVERSEY AND WESTERN
|2277
|MILWAUKEE AND CENTRAL
|2268
|MILWAUKEE AND DEVON
|2268
|FOSTER AND BROADWAY
|2242
|PULASKI AND CHICAGO
|2235
|HALSTED AND FULLERTON
|2192
|KIMBALL AND DIVERSEY
|2147
|WESTERN AND CERMAK
|2112
|CALIFORNIA AND PETERSON
|2107
|PULASKI AND FULLERTON
|2105
|WESTERN AND NORTH
|2078
|ELSTON AND IRVING PARK
|2071
|STONY ISLAND AND 79TH
|2014
|HARLEM AND BELMONT
|2013
|35TH AND WESTERN
|2010
|79TH AND HALSTED
|1999
|CENTRAL AND IRVING PARK
|1989
|MILWAUKEE AND MONTROSE
|1975
|CICERO AND DIVERSEY
|1957
|PULASKI AND DIVISION
|1957
|PULASKI AND ARCHER
|1893
|KEDZIE AND 71ST
|1818
|COTTAGE GROVE AND 71ST
|1766
|IRVING PK/NARRAGANSETT
|1764
|WESTERN AND CHICAGO
|1732
|ASHLAND AND IRVING PARK
|1725
|AUSTIN AND ADDISON
|1686
|SHERIDAN AND FOSTER
|1606
|PULASKI AND 79TH
|1604
|CICERO AND PETERSON
|1597
|IRVING PARK AND LARAMIE
|1588
|ADDISON AND HARLEM
|1549
|AUSTIN AND IRVING PARK
|1545
|79TH AND KEDZIE
|1536
|CICERO AND FULLERTON
|1502
|CICERO AND ARMITAGE
|1500
|FOSTER AND NW HIGHWAY
|1496
|JEFFERY AND 95TH
|1466
|WESTERN AND 79TH
|1464
|CENTRAL AND ADDISON
|1429
|55TH and PULASKI
|1424
|PULASKI AND NORTH
|1407
|PULASKI AND BELMONT
|1399
|55TH AND KEDZIE
|1381
|KEDZIE AND 63RD
|1359
|MADISON AND WESTERN
|1339
|PULASKI AND DIVERSEY
|1281
|RIDGE AND CLARK
|1253
|TOUHY AND OSCEOLA
|1249
|CALIFORNIA AND DEVON
|1223
|KEDZIE AND 26TH
|1161
|CLARK AND FULLERTON
|1055
|DIVERSEY AND AUSTIN
|1027
|WESTERN AND DEVON
|1025
|CENTRAL AND BELMONT
|977
|LARAMIE AND FULLERTON
|947
|CENTRAL AND FULLERTON
|926
|WESTERN AND 63RD
|875
|PULASKI AND LAWRENCE
|750
|NW HIGHWAY AND FOSTER
|689
|CENTRAL AND MILWAUKEE
|630
|HALSTED AND 103RD
|562
|115TH AND HALSTED
|559
|CENTRAL AND DIVERSEY
|525
|WESTERN AND TOUHY
|521
|DAMEN AND FULLERTON
|58