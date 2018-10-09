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Filed Under:dan kraemer, red light cameras, Red Light Tickets, where do drivers get the most red light tickets

CHICAGO (CBS) — No one wants to get one: A red light ticket, complete with video proof.

Despite a tarnished past, Chicago’s red light camera system spurted out more than 530,000 tickets in a year. So where are you most likely to get one in Chicago?

Many drivers headed to Midway Airport are likely to encounter the No. 1 red light camera is Chicago, near the intersection of Cicero and the Stevenson Expressway.  It tallied nearly 21,000 violations in the past 12 months.

CBS Chicago looked at the city database, examining tickets from September, 2017 through August, 2018.

Red-Light-Camera

The  intersection of Belmont and Lake Shore Drive, ranks No. 2  with just over 19,000 tickets in 12 months.

Those two intersections have held those rankings since 2012, according to a city inspector general audit.

But watch out for No. 7 on the list.

It’s Lake Street and Upper Wacker Drive along the Chicago River, a busy route for folks headed from the west into the Loop.

Drivers have been hit with about 13,000 red light tickets there in just six months as this camera is new this year.

The six busiest days for a single camera city-wide were all at Lake and Wacker, including 143 violations on May 27 alone.

If this trend continues, that intersection could get the distinction of recording the most violations anywhere in the city.

Here is a list of 153 red light intersections and total violations from Sept. 1, 2017 through Aug. 31, 2018:

Intersection Violations
CICERO AND I-55 20907
LAKE SHORE DR AND BELMONT 19297
LAFAYETTE AND 87TH 15413
VAN BUREN AND WESTERN 14389
STATE AND 79TH 13660
STONY ISLAND AND 76TH 12979
LAKE AND UPPER WACKER 12742
CALIFORNIA AND DIVERSEY 10272
ARCHER AND CICERO 10126
WENTWORTH AND GARFIELD 10024
99TH AND HALSTED 9850
CORTLAND AND ASHLAND 9747
HOLLYWOOD AND SHERIDAN 9517
75TH AND STATE 9119
ROOSEVELT AND HALSTED 8910
87TH AND VINCENNES 7964
STONY ISLAND AND 67TH 6476
63RD AND STATE 6385
CANAL AND ROOSEVELT 6365
ASHLAND AND FULLERTON 6320
LAWRENCE AND CICERO 6141
OGDEN AND KOSTNER 5939
BELMONT AND KEDZIE 5684
LARAMIE AND MADISON 4935
HAMLIN AND MADISON 4825
COLUMBUS AND ILLINOIS 4597
111TH AND HALSTED 4512
MICHIGAN AND ONTARIO 4425
BROADWAY/SHERIDAN & DEVON 4243
CICERO AND WASHINGTON 4181
ASHLAND AND 95TH 4110
WESTERN AND FOSTER 4040
ASHLAND AND DIVISION 4018
CHICAGO AND CLARK 4004
119TH AND HALSTED 3998
PETERSON AND WESTERN 3955
KOSTNER AND NORTH 3878
31ST ST AND  KING DRIVE 3790
DIVISION AND DAMEN 3785
HALSTED AND DIVISION 3768
55TH AND WESTERN 3710
CERMAK AND PULASKI 3645
SACRAMENTO AND CHICAGO 3585
CICERO AND ADDISON 3472
ROOSEVELT AND PULASKI 3430
HALSTED AND NORTH 3314
MICHIGAN AND JACKSON 3311
SACRAMENTO AND LAKE 3275
WESTERN AND FULLERTON 3240
ELSTON AND ADDISON 3231
ROOSEVELT AND KOSTNER 3166
CICERO AND HARRISON 3158
WESTERN AND MARQUETTE 3085
ELSTON AND LAWRENCE 3056
IRVING PARK AND CALIFORNIA 3001
ASHLAND AND 87TH 2987
PULASKI AND FOSTER 2977
CENTRAL AND LAKE 2976
ASHLAND AND MADISON 2952
FOSTER AND NAGLE 2898
DAMEN AND DIVERSEY 2892
HOMAN/KIMBALL AND NORTH 2870
ASHLAND AND LAWRENCE 2848
DAMEN AND ELSTON 2829
PULASKI AND IRVING PARK 2827
HAMLIN AND LAKE 2813
CICERO AND 47TH 2797
FULLERTON/NARRAGANSETT 2779
CLARK AND IRVING PARK 2770
DAMEN AND 63RD 2761
IRVING PARK AND KILPATRICK 2759
MONTROSE AND WESTERN 2732
CICERO AND NORTH 2705
CICERO AND CHICAGO 2595
HALSTED AND MADISON 2586
71ST AND ASHLAND 2572
4700 WESTERN 2562
CENTRAL AND CHICAGO 2538
KEDZIE AND ARMITAGE 2501
WESTERN AND ADDISON 2492
PULASKI AND 63RD 2461
KEDZIE AND 31ST 2450
KEDZIE AND 47TH 2392
LASALLE AND KINZIE 2381
HALSTED AND 95TH 2363
LAWRENCE AND WESTERN 2338
PULASKI AND ARMITAGE 2337
DIVERSEY AND WESTERN 2277
MILWAUKEE AND CENTRAL 2268
MILWAUKEE AND DEVON 2268
FOSTER AND BROADWAY 2242
PULASKI AND CHICAGO 2235
HALSTED AND FULLERTON 2192
KIMBALL AND DIVERSEY 2147
WESTERN AND CERMAK 2112
CALIFORNIA AND PETERSON 2107
PULASKI AND FULLERTON 2105
WESTERN AND NORTH 2078
ELSTON AND IRVING PARK 2071
STONY ISLAND AND 79TH 2014
HARLEM AND BELMONT 2013
35TH AND WESTERN 2010
79TH AND HALSTED 1999
CENTRAL AND IRVING PARK 1989
MILWAUKEE AND MONTROSE 1975
CICERO AND DIVERSEY 1957
PULASKI AND DIVISION 1957
PULASKI AND ARCHER 1893
KEDZIE AND 71ST 1818
COTTAGE GROVE AND 71ST 1766
IRVING PK/NARRAGANSETT 1764
WESTERN AND CHICAGO 1732
ASHLAND AND IRVING PARK 1725
AUSTIN AND ADDISON 1686
SHERIDAN AND FOSTER 1606
PULASKI AND 79TH 1604
CICERO AND PETERSON 1597
IRVING PARK AND LARAMIE 1588
ADDISON AND HARLEM 1549
AUSTIN AND IRVING PARK 1545
79TH AND KEDZIE 1536
CICERO AND FULLERTON 1502
CICERO AND ARMITAGE 1500
FOSTER AND NW HIGHWAY 1496
JEFFERY AND 95TH 1466
WESTERN AND 79TH 1464
CENTRAL AND ADDISON 1429
55TH and PULASKI 1424
PULASKI AND NORTH 1407
PULASKI AND BELMONT 1399
55TH AND KEDZIE 1381
KEDZIE AND 63RD 1359
MADISON AND WESTERN 1339
PULASKI AND DIVERSEY 1281
RIDGE AND CLARK 1253
TOUHY AND OSCEOLA 1249
CALIFORNIA AND DEVON 1223
KEDZIE AND 26TH 1161
CLARK AND FULLERTON 1055
DIVERSEY AND AUSTIN 1027
WESTERN AND DEVON 1025
CENTRAL AND BELMONT 977
LARAMIE AND FULLERTON 947
CENTRAL AND FULLERTON 926
WESTERN AND 63RD 875
PULASKI AND LAWRENCE 750
NW HIGHWAY AND FOSTER 689
CENTRAL AND MILWAUKEE 630
HALSTED AND 103RD 562
115TH AND HALSTED 559
CENTRAL AND DIVERSEY 525
WESTERN AND TOUHY 521
DAMEN AND FULLERTON 58

 