Staggs: Week 16 Fantasy Football Positional Rankings

By Anthony Staggs–

(CBS) It’s Week 16 of the NFL season, and here are the fantasy football positional rankings to help you make your tough decisions.

There are no teams on a bye this week.

Quarterback

1. Drew Brees, NO vs TB

2. Tom Brady, NE vs NYJ

3. Aaron Rodgers, GB vs MIN

4. Andrew Luck, IND @ OAK

5. Matt Ryan, ATL @ CAR

6. Kirk Cousins, WAS @ CHI

7. Ben Roethlisberger, PIT vs BAL

8. Cam Newton, CAR vs ATL

9. Marcus Mariota, TEN @ JAC

10. Derek Carr, OAK vs IND

11. Russell Wilson, SEA vs ARI

12. Philip Rivers, SD @ CLE

13. Dak Prescott, DAL vs DET

14. Jameis Winston, TB @ NO

15. Eli Manning, NYG @ PHI

16. Colin Kaepernick, SF @ LA

17. Matthew Stafford, DET @ DAL

18. Tyrod Taylor, BUF vs MIA

19. Andy Dalton, CIN @ HOU

20. Matt Barkley, CHI vs WAS

21. Sam Bradford, MIN @ GB

22. Carson Palmer, ARI @ SEA

23. Matt Moore, MIA @ BUF

24. Joe Flacco, BAL @ PIT

25. Tom Savage, HOU vs CIN

26. Trevor Siemian, DEN @ KC

27. Alex Smith, KC vs DEN

28. Robert Griffin, CLE vs SD

29. Blake Bortles, JAC vs TEN

30. Carson Wentz, PHI vs NYG

31. Jared Goff, LA vs SF

32. Bryce Petty, NYJ @ NE

Running back

1. Le’Veon Bell, PIT vs BAL

2. LeSean McCoy, BUF vs MIA

3. David Johnson, ARI @ SEA

4. Ezekiel Elliott, DAL vs DET

5. DeMarco Murray, TEN @ JAC

6. Latavius Murray, OAK vs IND

7. Devonta Freeman, ATL @ CAR

8. Jordan Howard, CHI vs WAS

9. Todd Gurley, LA vs SF

10. Carlos Hyde, SF @ LA

11. Spencer Ware, KC vs DEN

12. Lamar Miller, HOU vs CIN

13. Frank Gore, IND @ OAK

14. Mark Ingram, NO vs TB

15. Bilal Powell, NYJ @ NE

16. Doug Martin, TB @ NO

17. Ryan Mathews, PHI vs NYG

18. Jay Ajayi, MIA @ BUF

19. LeGarrette Blount, NE vs NYJ

20. Robert Kelley, WAS @ CHI

21. Jonathan Stewart, CAR vs ATL

22. Jeremy Hill, CIN @ HOU

23. Thomas Rawls, SEA vs ARI

24. Theo Riddick, DET @ DAL

25. Tim Hightower, NO vs TB

26. Isaiah Crowell, CLE vs SD

27. Tevin Coleman, ATL @ CAR

28. Terrance West, BAL @ PIT

29. Dion Lewis, NE vs NYJ

30. Kenneth Farrow, SD @ CLE

31. Rashad Jennings, NYG @ PHI

32. Justin Forsett, DEN @ KC

33. Kenneth Dixon, BAL @ PIT

34. Charles Sims, TB @ NO

35. Matt Forte, NYJ @ NE

36. Chris Ivory, JAC vs TEN

37. Ronnie Hillman, SD @ CLE

38. Mike Gillislee, BUF vs MIA

39. Derrick Henry, TEN @ JAC

40. Jerick McKinnon, MIN @ GB

41. Damien Williams, MIA @ BUF

42. James White, NE vs NYJ

43. Paul Perkins, NYG @ PHI

44. T.J. Yeldon, JAC vs TEN

45. Adrian Peterson, MIN @ GB

46. Christine Michael, GB vs MIN

47. Darren Sproles, PHI vs NYG

48. Dwayne Washington, DET @ DAL

49. Duke Johnson, CLE vs SD

50. Robert Turbin, IND @ OAK

Receiver

1. Odell Beckham Jr., NYG @ PHI

2. Antonio Brown, PIT vs BAL

3. Mike Evans, TB @ NO

4. Julio Jones, ATL @ CAR

5. T.Y. Hilton, IND @ OAK

6. Dez Bryant, DAL vs DET

7. Amari Cooper, OAK vs IND

8. A.J. Green, CIN @ HOU

9. Michael Thomas, NO vs TB

10. Jordy Nelson, GB vs MIN

11. Michael Crabtree, OAK vs IND

12. Ty Montgomery, GB vs MIN

13. Brandin Cooks, NO vs TB

14. Tyrell Williams, SD @ CLE

15. Doug Baldwin, SEA vs ARI

16. Emmanuel Sanders, DEN @ KC

17. Golden Tate, DET @ DAL

18. Demaryius Thomas, DEN @ KC

19. Davante Adams, GB vs MIN

20. Julian Edelman, NE vs NYJ

21. Jarvis Landry, MIA @ BUF

22. Jamison Crowder, WAS @ CHI

23. Alshon Jeffery, CHI vs WAS

24. Larry Fitzgerald, ARI @ SEA

25. Stefon Diggs, MIN @ GB

26. Taylor Gabriel, ATL @ CAR

27. Allen Robinson, JAC vs TEN

28. DeAndre Hopkins, HOU vs CIN

29. Tyreek Hill, KC vs DEN

30. Sammy Watkins, BUF vs MIA

31. DeSean Jackson, WAS @ CHI

32. Kenny Britt, LA vs SF

33. Kelvin Benjamin, CAR vs ATL

34. Dontrelle Inman, SD @ CLE

35. Malcolm Mitchell, NE vs NYJ

36. Robby Anderson, NYJ @ NE

37. Donte Moncrief, IND @ OAK

38. Willie Snead, NO vs TB

39. Rishard Matthews, TEN @ JAC

40. Tyler Lockett, SEA vs ARI

41. Steve Smith, BAL @ PIT

42. Devante Parker, MIA @ BUF

43. Sterling Shepard, NYG @ PHI

44. Marqise Lee, JAC vs TEN

45. Jordan Matthews, PHI vs NYG

46. Jeremy Maclin, KC vs DEN

47. Marvin Jones, DET @ DAL

48. Terrelle Pryor, CLE vs SD

49. Randall Cobb, GB vs MIN

50. Adam Thielen, MIN @ GB

Tight end

1. Greg Olsen, CAR vs ATL

2. Travis Kelce, KC vs DEN

3. Tyler Eifert, CIN @ HOU

4. Delanie Walker, TEN @ JAC

5. Cameron Brate, TB @ NO

6. Jimmy Graham, SEA vs ARI

7. Zach Ertz, PHI vs NYG

8. Kyle Rudolph, MIN @ GB

9. Jordan Reed, WAS @ CHI

10. Antonio Gates, SD @ CLE

11. Ladarius Green, PIT vs BAL

12. Eric Ebron, DET @ DAL

13. Martellus Bennett, NE vs NYJ

14. C.J. Fiedorowicz, HOU vs CIN

15. Hunter Henry, SD @ CLE

16. Jason Witten, DAL vs DET

17. Jared Cook, GB vs MIN

18. Jermaine Gresham, ARI @ SEA

19. Coby Fleener, NO vs TB

20. Charles Clay, BUF vs MIA

21. Lance Kendricks, LA vs SF

22. Jack Doyle, IND @ OAK

23. Dennis Pitta, BAL @ PIT

24. Gary Barnidge, CLE vs SD

25. Dwayne Allen, IND @ OAK

26. Dion Sims, MIA @ BUF

27. A.J. Derby, DEN @ KC

28. Clive Walford, OAK vs IND

29. Ryan Griffin, HOU vs CIN

30. Will Tye, NYG @ PHI

Anthony Staggs is a fantasy football contributor for 670 The Score and can be heard on “Chicago’s Fantasy Football Today” every Sunday during football season from 8-9 a.m. CT on WSCR-670 and 670thescore.com/listen. Follow him on Twitter @pyroman1ac and feel free to ask fantasy questions.