Chicagoland Swamped By Up To Eight Inches Of Rain

(CBS) — Here are the rainfall totals for the past two days in the Chicago area–as of 8:32 a.m Sunday:
ILLINOIS
LISLE (DU PAGE)…………………………8.16
SOMONAUK 2NE (DE KALB)…………………..8.09
NAPERVILLE 2ESE (DU PAGE)………………..7.98
AURORA (KANE)…………………………..7.72
AURORA 4SE (DU PAGE)…………………….7.66
MONTGOMERY 1SSE (KENDALL)………………..7.43
WESTMONT (DU PAGE)………………………7.25
EARLVILLE 3S (LA SALLE)………………….6.85
NAPERVILLE 4SSW (WILL)…………………..6.77
OAK PARK 2S (COOK)………………………6.73
CHICAGO 6ESE (COOK)……………………..6.49
NORTH AURORA 2NE (KANE)………………….6.48
EARLVILLE 5NNE (DE KALB)…………………6.16
ELMHURST 1ESE (DU PAGE)………………….6.14
CHICAGO 5NE (COOK)………………………6.07
ST. CHARLES (KANE)………………………5.85
SUGAR GROVE 1NE (KANE)…………………..5.74
BRIDGEVIEW 1NNW (COOK)…………………..5.63
BATAVIA 1WSW (KANE)……………………..5.55
MIDWAY COOP (COOK)………………………5.41
AURORA (KANE)……………………………5.3
BATAVIA 2WNW (KANE)……………………..5.06
PLAINFIELD (WILL)……………………….5.05
GENEVA 1SSW (KANE)………………………4.88
OAK LAWN 2SE (COOK)……………………..4.78
ELBURN (KANE)…………………………..4.77
WHEATON 2NNE (DU PAGE)…………………..4.75
OAK LAWN (COOK)…………………………4.74
LONG GROVE 1NNE (LAKE)…………………..4.59
WILLOW SPRINGS (COOK)……………………4.58
LINCOLNWOOD 2E (COOK)……………………4.54
PLAINFIELD 5SW (KENDALL)…………………4.40
OHARE (COOK)……………………………4.39
ROMEOVILLE (WILL)……………………….4.34
CHICAGO RIDGE (COOK)…………………….4.26
ROMEOVILLE (WILL)……………………….4.25
PARK RIDGE 1WNW (COOK)…………………..4.24
DE KALB (DE KALB)……………………….4.23
PLAINFIELD 2SSE (WILL)…………………..4.19
JOLIET 2N (WILL)………………………..4.18
ARLINGTON HEIGHTS 1SW (COOK)……………..4.17
ELK GROVE VILLAGE 2WSW (COOK)…………….4.13
STEWARD (LEE)…………………………..4.07
WEST CHICAGO (DU PAGE)…………………..4.07
BOTANIC GARDENS (COOK)…………………..4.05
ARLINGTON HEIGHTS 3SSW (COOK)…………….4.05
WORTH (COOK)……………………………4.00
HOMER GLEN 1ENE (WILL)…………………..3.99
LOCKPORT 1SE (WILL)……………………..3.98
BARRINGTON (LAKE)……………………….3.88
ELGIN 8WSW (KANE)……………………….3.82
CORTLAND (DE KALB)………………………3.79
LAKE BLUFF 1W (LAKE)…………………….3.76
ROCHELLE (OGLE)…………………………3.74
WAUKEGAN 2N (LAKE)………………………3.57
WHEELING (COOK)…………………………3.55
PARK FOREST (COOK)………………………3.55
ELGIN 2WNW (KANE)……………………….3.51
DOWNERS GROVE 0.4NNE (DU PAGE)……………3.49
PARK FOREST 1NNE (COOK)………………….3.45
ELGIN 2W (KANE)…………………………3.41
ELGIN (KANE)……………………………3.36
ASHTON (LEE)……………………………3.32
GENOA (DE KALB)…………………………3.22
MUNDELEIN (LAKE)………………………..3.19
MIDLOTHIAN (COOK)……………………….3.19
CARBON HILL 3.1N (GRUNDY)………………..3.17
COAL CITY 4NNW (GRUNDY)………………….3.17
MUNDELEIN 2WNW (LAKE)……………………3.13
FLOSSMOOR 1ESE (COOK)……………………3.07
DEKALB (DE KALB)………………………..3.06
FLOSSMOOR (COOK)………………………..3.05
DIXON 2SW (LEE)…………………………3.04
MUNDELEIN (LAKE)………………………..3.01
WAUKEGAN 2E (LAKE)………………………2.94
WILMINGTON 3SE (WILL)……………………2.79
LAKE VILLA 2WSW (LAKE)…………………..2.67
PEOTONE (WILL)………………………….2.51
CRYSTAL LAKE 1WSW (MCHENRY)………………2.51
MCHENRY (MCHENRY)……………………….2.49
MONEE (WILL)……………………………2.45
CRETE 3E (WILL)…………………………2.40
WOODSTOCK (MCHENRY)……………………..2.34
JOLIET LOCK/DAM (WILL)…………………..2.33
LANSING (COOK)………………………….2.28
HEBRON (MCHENRY)………………………..2.24
BELVIDERE (BOONE)……………………….2.21
BELVIDERE 2NW (BOONE)……………………2.12
WAUKEGAN (LAKE)…………………………2.06
ROCKFORD (WINNEBAGO)…………………….1.84
BYRON 3N (OGLE)…………………………1.79
CAPRON (BOONE)………………………….1.64
DIXON 3NNW (LEE)………………………..1.62
ROSCOE 2SE (WINNEBAGO)…………………..1.42
ROSCOE 2ESE (WINNEBAGO)………………….1.42
ROCKFORD 1NW (WINNEBAGO)…………………1.41
INDIANA
VALPARAISO 1NNW (PORTER)…………………3.19
PORTER 1S (PORTER)………………………3.16
VALPARAISO 2WNW (PORTER)…………………3.05
PORTAGE 1ESE (PORTER)……………………2.95
DYER 1WNW (LAKE)…………………………2.8
HIGHLAND 1ESE (LAKE)…………………….2.77
CROWN POINT 2WSW (LAKE)………………….2.69
VALPARAISO 6WSW (PORTER)…………………2.58
VALPARAISO 7WSW (PORTER)…………………2.38
WINFIELD 1NE (LAKE)……………………..2.24
HEBRON 4NE (PORTER)………………………2.2
VALPARAISO 6SSW (PORTER)…………………2.13